В центре Смоленска легковушка врезалась в пожарную машину. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

9 января на перекрёстке улиц Кирова и Николаева произошла авария с участием пожарной машины. По словам очевидцев ДТП, отечественная легковушка не пропустила автолестницу, автомобили столкнулись.

На месте работали спасатели и скорая помощь. О пострадавших не сообщается.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском девушка погибла в ДТП с квадроциклом. Водитель транспорта не справился с управлением и перевернулся.