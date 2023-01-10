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НовостиПроисшествия10 января 2023 6:04

В центре Смоленска легковушка врезалась в пожарную машину

Кадрами с места происшествия поделились смоляне в соцсетях
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В центре Смоленска легковушка врезалась в пожарную машину. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

В центре Смоленска легковушка врезалась в пожарную машину. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

9 января на перекрёстке улиц Кирова и Николаева произошла авария с участием пожарной машины. По словам очевидцев ДТП, отечественная легковушка не пропустила автолестницу, автомобили столкнулись.

На месте работали спасатели и скорая помощь. О пострадавших не сообщается.

Ранее «КП» писала, что под Смоленском девушка погибла в ДТП с квадроциклом. Водитель транспорта не справился с управлением и перевернулся.