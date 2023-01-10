Усиленная уборка снега продолжается в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Во всех районах города продолжается Усиленная уборка снега. Расчисткой парков, скверов и других общественных территорий занимается муниципальный «Зеленстрой». Как рассказали в пресс-службе администрации города, работы с использованием комбинированных дорожных машин приходится, как правило, на ночную смену, когда отсутствуют пешеходы. Днём они ведутся как механизированным, так и ручным способом.

К ежедневной расчистке дворовых и придомовых территорий и обработке их противогололедными материалами привлекается снегоуборочная техника и сотрудники управляющих компаний.

С нового года содержание улиц областного центра перешло на уровень региона. Так, уборка и вывоз снега с основных и второстепенных дорог ведется силами организаций «Смоленскавтодор», «СпецАвто» и «Дормостстрой». Техника предприятий работает в круглосуточном режиме.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске убирают поваленные ветром деревья. Работы выполняет городской «Зеленстрой».