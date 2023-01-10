«Уголки здоровья» появились в почтовых отделениях Смоленской области. Фото: региональный департамент здравоохранения.

В почтовых отделениях Смоленской области появились «уголки здоровья». По информации департамента здравоохранения, в настоящий момент они открыты в 10 населенных пунктах региона:

– в селах Талашкино и Катынь Смоленского района;

– в селе Карманово Гагаринского района;

– в деревне Кайдаково Вяземского района;

– в поселке Темкино Темкинского района;

– в селе Издешково Сафоновского района;

– в поселке Стодолище Починковского района;

– в селе Остер Рославльского района;

– в селе Ершичи Ершичского района.

«Уголки здоровья» оснащены медицинскими приборами, в том числе бесконтактными термометрами, тонометрами и пульсоксиметрами. Воспользоваться этими услугами смоляне могут совершенно бесплатно.

Ранее «КП» писала, что новое оборудование появилось в смоленском онкологическом диспансере. В медучреждении введена в эксплуатацию установка дистанционной гамматерапии.