«Уголки здоровья» появились в почтовых отделениях Смоленской области. Фото: региональный департамент здравоохранения.
В почтовых отделениях Смоленской области появились «уголки здоровья». По информации департамента здравоохранения, в настоящий момент они открыты в 10 населенных пунктах региона:
– в селах Талашкино и Катынь Смоленского района;
– в селе Карманово Гагаринского района;
– в деревне Кайдаково Вяземского района;
– в поселке Темкино Темкинского района;
– в селе Издешково Сафоновского района;
– в поселке Стодолище Починковского района;
– в селе Остер Рославльского района;
– в селе Ершичи Ершичского района.
«Уголки здоровья» оснащены медицинскими приборами, в том числе бесконтактными термометрами, тонометрами и пульсоксиметрами. Воспользоваться этими услугами смоляне могут совершенно бесплатно.
Ранее «КП» писала, что новое оборудование появилось в смоленском онкологическом диспансере. В медучреждении введена в эксплуатацию установка дистанционной гамматерапии.