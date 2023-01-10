В Смоленске планируют благоустроить храм на улице Войкова. Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

В Смоленске планируют благоустроить храм «Воскресения Христова Словущего» и прилегающую к нему территорию. Об этом стало известно на собрании мэра Андрея Борисова с руководителями и партнёрами международного проекта «Прошлое и настоящее храмовых комплексов».

– Это значимый с исторической точки зрения объект, поэтому главной целью, которую мы обозначили в ходе встречи, является повышение его узнаваемости, – отметил глава города.

Фото: страница главы города Андрея Борисова в соцсетях.

За год существования проекта и изучения особенностей храмовых территорий дизайнеры создали 23 концепции благоустройства храма. Окончательная будет предложена смолянам для голосования уже в ближайшее время.

Читай также:

«Уголки здоровья» появились в почтовых отделениях Смоленской области. Они оснащены медицинскими приборами для самостоятельного измерения гражданами показателей здоровья.