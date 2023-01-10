Жесткое ДТП произошло ночью на улице Шевченко в Смоленске. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Жесткая автомобильная авария произошла ночью возле дома 1/35 по улице Шевченко. Кадрами с места происшествия поделились смоляне в соцсетях.

Водитель автомобиля «Лада» на справился с управлением и на большой скорости врезался в дорожное ограждение. Машина перевернулась. По предварительной информации, в аварии никто не погиб, пострадавшему оказана медицинская помощь.

Ранее «КП» писала, что в центре Смоленска легковушка врезалась в пожарную машину. Кадрами с места происшествия также поделились смоляне в соцсетях.