Четыре двойни и одна тройня родились в декабре в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В декабре 2022 года в Смоленске родились 4 двойни и 1 тройня. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Всего в прошлом месяце в городском комитете ЗАГС зарегистрировано 205 браков и выдано 255 свидетельств о рождении. Среди новорожденных – 142 мальчика и 113 девочек.

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