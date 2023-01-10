Более 744 милрд киловатт часов электроэнергии выработала Смоленская АЭС

Фото: Смоленская АЭС.

29 декабря 2022 года объём электроэнергии, выработанной энергоблоками Смоленской АЭС за все годы эксплуатации, превысил 744 миллиарда киловатт-часов. Этого количества энергии хватило бы, чтобы снабжать всю Россию более восьми месяцев.

«Коллектив атомной станции успешно выполняет главные обязательства – безопасно и надежно эксплуатирует энергоблоки атомной станции, обеспечивает потребителей экологически чистой и доступной электрической и тепловой энергией. В 2022 году Смоленская АЭС выдала в Единую энергетическую систему станы более 21 миллиарда киловатт-часов», - отметил, подводя итоги года, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский.

В уходящем году коллектив Смоленской АЭС уверенно решал задачи по ремонту и модернизации энергоблоков, повышению их эффективности и надежности с учетом современных трендов цифровизации и замещения импортного оборудования, осваивал новые технологии, развивал культуру безопасности и производственную систему Росатома.

Значимыми событиями для Смоленской АЭС стали получение двух лицензий Ростехнадзора - на дополнительный 5-летний срок эксплуатации энергоблока №1 (до 2027 года) и на обращение с изотопом кобальтом-60 (до 2037 года).

В 2022 году Смоленская станция вновь подтвердила статус предприятия – Лидера Производственной системы Росатома. Положительные практики нашего предприятия в области ПСР рекомендованы экспертами партнерской проверки для распространения в отрасли.

Наряду с решением производственных задач, атомная станция продолжила реализацию социальных, благотворительных и экологических инициатив. Наградой Международного конкурса Неправительственного экологического фонда имени В.И.Вернадского в номинации «Устойчивое развитие» был отмечен проект Смоленской АЭС «ЭкоЛогично».

Высокую оценку в конкурсе госкорпорации «Росатом» имени А.П. Александрова получили проекты Смоленской АЭС «Чистая энергия» и «Мы вместе». За содействие в достижении национальных целей, формирование устойчивой социальной среды в регионе присутствия и развитие экологической культуры Смоленская АЭС удостоена международной премии #МыВместе, основанной при поддержке Президента России Владимира Путина.

«В 2023 году коллективу Смоленской АЭС предстоит решить целый ряд значимых и ответственных задач. Наша первая и главная задача – обеспечение государственного плана по выработке электроэнергии. В 2023 году необходимо выдать в Единую энергосистему страны не менее 20,5 миллиарда киловатт•часов. Достижение этого ключевого ориентира напрямую зависит от качества и эффективности плановой ремонтной кампании, которая начнется 13 февраля, - отметил директор Смоленской АЭС Павел Лубенский. - Абсолютным приоритетом, как и прежде, останется безопасность эксплуатации и надежность действий персонала. Также в числе ключевых задач — дальнейшее развитие культуры безопасности, реализация программы внедрения 7 «золотых правил» концепции «Vision Zero», работы по подготовке к сооружению замещающих мощностей САЭС-2». Уверен, что и в 2023 году наш коллектив использует все резервы для развития и внесет достойный вклад в обеспечение энергетической безопасности России».