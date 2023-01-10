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НовостиОбщество10 января 2023 13:57

В Смоленске почти на месяц ограничат движение транспорта в Заднепровском районе

На улице Ново-Ленинградской проведут земляные работы для строительства газопровода
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Я Смоленске почти на месяц ограничат движение транспортных средств в Заднепровском районе.

Я Смоленске почти на месяц ограничат движение транспортных средств в Заднепровском районе.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Смоленске на три дня ограничат движение транспорта в районе дома 11 но улице Ново-Ленинградская.

По информации пресс-службы администрации города, с 12 января по 15 февраля на участке будут проходить земляные работы для строительства газопровода среднего давления.

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