Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 11 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 11 января, в Смоленской области будет облачно. Временами пройдет небольшой снег. По прогнозам смоленского ЦГМС, в отдельных районах возможна слабая метель. Ветер подует юго-восточный, южный, его скорость будет составлять 7-12 м/с, порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 746 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

Читай также:

Порядка 30 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Смоленска за новогодние праздники. Губернатор Алексей Островский провёл совещание по первым итогам работы по содержанию дорог города.