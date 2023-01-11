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НовостиОбщество11 января 2023 5:59

Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 11 января

Порывы ветра будут достигать 15 м/с
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 11 января.

Снег и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 11 января.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 11 января, в Смоленской области будет облачно. Временами пройдет небольшой снег. По прогнозам смоленского ЦГМС, в отдельных районах возможна слабая метель. Ветер подует юго-восточный, южный, его скорость будет составлять 7-12 м/с, порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области: -9°C…-4°C.

В Смоленске: -7°C…-5°C.

Атмосферное давление 746 мм рт. столба, существенно меняться не будет.

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