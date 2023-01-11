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НовостиПроисшествия11 января 2023 8:17

Четыре автомобиля столкнулись возле ТЦ «Европа» в Смоленске

Авария серьезно затрудняет проезд
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Четыре автомобиля столкнулись возле ТЦ «Европа» в Смоленске.

Четыре автомобиля столкнулись возле ТЦ «Европа» в Смоленске.

Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Около 10:40 утра 11 января на улице Крупской две легковушки – Kia и Hyundai – столкнулись с такси и грузовиком. Машины не поделили дорогу на повороте возле ТЦ «Европа».

По предварительной информации, пострадавших нет. Авария заняла две полосы и серьезно затрудняет движение автомобилей.

Ранее «КП» писала, что жесткое ДТП произошло ночью на улице Шевченко в Смоленске. Водитель «влетел» в дорожное ограждение и перевернулся.