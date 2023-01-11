Четыре автомобиля столкнулись возле ТЦ «Европа» в Смоленске. Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ

Около 10:40 утра 11 января на улице Крупской две легковушки – Kia и Hyundai – столкнулись с такси и грузовиком. Машины не поделили дорогу на повороте возле ТЦ «Европа».

По предварительной информации, пострадавших нет. Авария заняла две полосы и серьезно затрудняет движение автомобилей.

Ранее «КП» писала, что жесткое ДТП произошло ночью на улице Шевченко в Смоленске. Водитель «влетел» в дорожное ограждение и перевернулся.