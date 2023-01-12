Смоленский «Зеленстрой» объявил набор сотрудников. Фото: пресс-служба администрации города.

Муниципальное учреждение «Зеленстрой» объявило набор сотрудников. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на постоянную работу требуются: рабочие по уборке городских парков и скверов, рабочие по спилу и обрезке деревьев, трактористы и водители КДМ.

«Зеленстрой» предлагает официальное трудоустройство, полный соцпакет и стабильную заработную плату. Подробная информация по телефону: 31-06-77 (отдел кадров).

Ранее «КП» писала, что СОГБУ «Смоленскавтодор» также приглашает смолян на работу. Заниматься предстоит содержанием автомобильных дорог в зимний период.