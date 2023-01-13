Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год.
За 2022 год погружено:
• химических и минеральных удобрений – 1,7 млн тонн (-8,7% к 2021 году);
• лесных грузов – 125 тыс. тонн (+1,6%);
• нефти и нефтепродуктов – 97 тыс. тонн (рост в 2,3 раза);
• строительных грузов – 256 тыс. тонн (-29,1%);
• промышленного сырья и формовочных материалов – 68,5 тыс. тонн (+0,5%);
• остальные продовольственные товары – 32,3 тыс. тонн (-27%).