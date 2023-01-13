Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год.

За 2022 год погружено:

• химических и минеральных удобрений – 1,7 млн тонн (-8,7% к 2021 году);

• лесных грузов – 125 тыс. тонн (+1,6%);

• нефти и нефтепродуктов – 97 тыс. тонн (рост в 2,3 раза);

• строительных грузов – 256 тыс. тонн (-29,1%);

• промышленного сырья и формовочных материалов – 68,5 тыс. тонн (+0,5%);

• остальные продовольственные товары – 32,3 тыс. тонн (-27%).