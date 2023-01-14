Первое в регионе отделение РДДМ «Движение первых» открылось в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Смоленской области состоялось торжественное открытие первого в регионе первичного отделения общероссийского движения детей и молодежи «Движение первых» на базе смоленской школы №27 имени Эдуарда Анатольевича Хиля. В нем принял участие губернатор Алексей Островский.

Учебное заведение осуществляет свою деятельность на протяжении 85 лет. Среди ее выдающихся выпускников – уже ушедший из жизни Анатолий Иванович Лукьянов, Эдуард Анатольевич Хиль, Александр Иванович Шкадов и многие другие.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В советское время члены именно этой школьной пионерской организации первыми заступили на Пост №1 у Вечного Огня в Сквере Памяти Героев. В 1998 году учащиеся школы также одними из первых вступили в ряды детской городской организации имени Ю.А. Гагарина и до настоящего времени активно участвуют в деятельности гагаринской дружины «Звездная».

– Уверен, что выступив флагманами «Движения первых» на Смоленщине, ребята своим примером, делами и поступками поведут за собой своих друзей, одноклассников, сверстников из других городов и районов области! – отметил глава региона на своей странице в соцсетях.

До конца февраля в каждом районе области на базе всех образовательных организаций будут созданы местные и первичные отделения Движения. На данный момент ведется активная подготовка соответствующей инфраструктуры – организационной, материально-технической и кадровой.

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