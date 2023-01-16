64-летний мужчина пропал в Смоленской области. Фото: ПСО «Сальвар».

В Смоленской области объявили поиски пропавшего жителя Ярцева. Местонахождение 64-летнего Ивана Гапонова неизвестно с 14 января.

Как сообщили в ПСО «Сальвар», пропавший ростом 160 см, худощавого телосложения, волосы рыжие с залысинами, голубые глаза. Особые приметы – рыжие усы, хромает при ходьбе.

Последний раз был одет в чёрную кожаную куртку, штаны с белыми лампасами, тёмную футболку, рубашку байковую тёмно-синюю в клетку и чёрные зимние кроссовки.

Всех, у кого есть информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8 (996) 954-28-98.

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