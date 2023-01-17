Снег с дождём и сильный ветер ожидаются в Смоленской области 17 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

Во вторник, 17 января, на территории ожидается промозглая погода. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём пройдёт мокрый снег, снег с дождём.

Местами сохранится гололед, отложение мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер подует южной четверти 7-12 м/с, порывы будут достигать 15 м/с.

Температура воздуха по области: -2°C…+3°C.

В Смоленске: +1°C…+3°C.

Атмосферное давление 736 мм рт. столба, будет слабо падать.

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