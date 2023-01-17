Алексей Островский посетил лыжероллерную трассу в Ярцеве. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе рабочего визита в Ярцевский район, помимо иных объектов, губернатор Алексей Островский проконтролировал ход работ по развитию лыжероллерной трассы в «Спортивном парке» райцентра.

Парк размещается в городской черте на территории лесной зоны и является одним из наиболее популярных у горожан спортивным объектом. Его главная особенность – лыжероллерная трасса протяженностью более 2 км. Как рассказал глава региона на своей странице в соцсетях, благодаря усилиям Ярцевского спортивного клуба «Азбука спорта» в парке также появились площадка для пляжного волейбола, дорожки для скандинавской ходьбы, езды на велосипедах и занятий бегом, детский спортивный городок, зона для занятий общефизической подготовкой, дендрариум и др. Зимой заливаются горки для катания на санях и «ватрушках».

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

При этом наиболее востребована именно лыжероллерная трасса, где проходят тренировки и соревнования с участием спортсменов из Ярцева и других муниципалитетов области. В прошлом году для обслуживания лыжероллерной трассы сюда приобрели снегоход «Буран А» и резак для подготовки лыжни.

Но есть и ряд проблемных вопросов, например, необходимость полного асфальтирования и установки дополнительных опор освещения вдоль всей трассы - сейчас эти работы выполнены лишь наполовину.

– Конечно, это в корне неправильно и создает дискомфорт, как спортсменам, так и приверженцам ЗОЖ, приезжающим покататься после рабочего дня. Поручил главе района Владимиру Сергеевичу Макарову и начальнику Главного управления спорта Эдуарду Марьяновичу Заенчковскому совместно заняться решением данной проблемы с тем, чтобы «закрыть» ее в нынешнем году. В случае необходимости я со своей стороны также готов подключиться, – написал Алексей Островский.

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