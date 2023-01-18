Экс-хоккеист смоленского «Славутича» Александр Подставкин погиб в зоне СВО. Фото: «Челябинский хоккей I Трактор Челмет БМ» ВКонтакте.

О смерти хоккеиста Александра Подставкина сообщили челябинские болельщики. Он выступал за ряд челябинских клубов, а также играл в Смоленске – за «Славутич».

– 28 декабря в ходе СВО погиб челябинский хоккеист, воспитанник «Мечела» Александр Подставкин. В своей профессиональной карьере он выступал за родную команду в МХЛ-Б, провел девять матчей за «Челмет», а также играл в Смоленске и Чебаркуле, – говорится в посте.

По информации челябинских СМИ, 30-летний Александр Подставкин пошёл служить по контракту, но успел провести в зоне СВО всего пару дней. Подразделение, в котором он находился, попало под артобстрел.

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