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НовостиПроисшествия18 января 2023 7:45

Автомобиль BMW Х5 загорелся ночью на улице Октябрьской в Хиславичах

Вовремя прибывшие спасатели не позволили огню полностью охватить машину
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Автомобиль BMW Х5 загорелся ночью на улице Октябрьской в Хиславичах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Автомобиль BMW Х5 загорелся ночью на улице Октябрьской в Хиславичах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Во вторник, 17 января, в Хиславичах загорелся автомобиль BMW Х5. Пожарных вызвала жена хозяина машины, которая незадолго до этого ездила на авто по делам.

Автомобиль был припаркован возле частного дома, и когда женщина вышла на улицу, то увидела, как из передней части салона машины идёт густой черный дым.

Своевременный звонок и быстро прибывшие спасатели не позволили огню полностью охватить машину, и в результате случившегося оказался незначительно поврежден салон. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, одна из возможных версий – неисправность узлов механизмов транспортного средства.

Ранее «КП» писала, что житель Демидова вывез знакомого из города и насмерть забил топором. Тело погибшего нашли местные жители.