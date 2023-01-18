На 40% увеличилось число доноров крови, работающих на Смоленской АЭС

Фото: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС.

17 января в Десногорске на базе МСЧ-135 прошел День донора. В рамках мероприятия специалисты Смоленского центра крови приняли 102 человека, среди которых были работники Смоленской АЭС, подрядных организаций и жители города.

«Выездные акции безвозмездной сдачи крови в Десногорске проходят 4-5 раз в год, - отметила специалист по социальной работе ОГБУЗ «Смоленский центр крови» Тереза Гейкина. - Здесь всегда нас ждет большое количество доноров. Радует, что приходят не только кадровые доноры, но и новички, которые активно включаются в донорскую деятельность».

Как отметили специалисты выездной бригады, около 80% доноров Десногорска - это сотрудники Смоленской атомной станции. Они сдают не только кровь, но и её компоненты, делают это не только в Десногорске, но и приезжают в Смоленск.

«Я решил стать донором потому, что это не только полезно для организма, но и является добрым делом, - поделился мастер цеха централизованного ремонта Смоленской АЭС Александр Муратов. - Кому-то эта кровь пригодится и, надеюсь, она даже кому-то спасёт жизнь».

Примечательно, что число атомных доноров крови растет. Так, за последние полгода количество сотрудников Смоленской АЭС, сдавших кровь хотя бы один раз, выросло на 40%: около двухсот человек насчитывалось в конце июня и более 280 — в середине января. Четыре десятка из них — почетные доноры России. Такой статус присваивается людям, которые сдали кровь или ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз. Как правило, на это нужно порядка 8-ми лет. Подобному росту способствует поддержка добровольческих движений и мероприятий руководством страны, регионов и организаций. Например, концерн «Росэнергоатом» ежегодно инициирует дивизиональные Дни доноров на предприятиях контура.

«Первый раз я сдавал кровь в 82 году. Это был День донора в совхозе. Следующая донация была в 88-м, во время землетрясения в Спитаке, тогда во всех городах стояли мобильные пункты приёма крови, - поделился электрослесарь цеха тепловой автоматики и измерений Смоленской АЭС, почётный донор РФ Олег Кондратенков. - На сегодняшний день я совершил более 70 донаций, ведь человечество еще не придумало чем заменить кровь и её компоненты, поэтому сдавать её важно и необходимо».

«Донорство - это визитная карточка тебя и твоего здоровья. Ты сдаёшь кровь, значит ты человек ответственный, добрый и на тебя можно положиться. Ты сдаёшь кровь, значит в твоем организме вырабатываются новые клетки крови, организм стимулируется. Кроме того это профилактика инсультов, инфарктов и, конечно, это тихий подвиг во имя других», - отметила Тереза Гейкина.