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НовостиОбщество18 января 2023 14:34

Выставка «Великие физики XX века» открылась в Смоленске

Мероприятие посвящено 120-летию со дня создателей советского атомного проекта – Игоря Курчатова и Анатолия Александрова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Выставка «Великие физики XX века» открылась в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

Выставка «Великие физики XX века» открылась в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Детской художественной школе имени М.К. Тенишевой состоялось торжественное открытие выставки «Великие физики XX века» по итогам школьного конкурса, посвящённого 120-летию со дня рождения создателей советского атомного проекта – Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.

Обучающиеся школы с помощью различных изобразительных техник выразили свои представления о жизни и работе ученых.

Фото: пресс-служба администрации города.

Фото: пресс-служба администрации города.

Юбилей Игоря Васильевича Курчатова отмечается 12 января. Многие россияне ассоциируют личность физика с созданием атомной бомбы, однако это далеко не единственное достижение учёного, который также является создателем первого экспериментального ядерного реактора. Под его руководством была создана первая атомная электростанция в городе Обнинске.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, выставка продлится две недели.

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