Выставка «Великие физики XX века» открылась в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города.

В Детской художественной школе имени М.К. Тенишевой состоялось торжественное открытие выставки «Великие физики XX века» по итогам школьного конкурса, посвящённого 120-летию со дня рождения создателей советского атомного проекта – Игоря Курчатова и Анатолия Александрова.

Обучающиеся школы с помощью различных изобразительных техник выразили свои представления о жизни и работе ученых.

Фото: пресс-служба администрации города.

Юбилей Игоря Васильевича Курчатова отмечается 12 января. Многие россияне ассоциируют личность физика с созданием атомной бомбы, однако это далеко не единственное достижение учёного, который также является создателем первого экспериментального ядерного реактора. Под его руководством была создана первая атомная электростанция в городе Обнинске.

Как рассказали в пресс-службе администрации города, выставка продлится две недели.

Читай также:

Областной Молодежный центр откроется на базе ДС «Юбилейный» в Смоленске. Площадки Центра будут предназначены для встреч школьников и студентов.