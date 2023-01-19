Более 2 тысяч смолян окунулись в прорубь в Крещенскую ночь. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

В ночь на Крещение в Смоленской области искупались 2095 человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС по Смоленской области.

Ночью с 18 на 19 января на официально оборудованных местах для купания верующих смолян дежурили спасатели, медики и сотрудники полиции.

– Несмотря на дождь, +4 градуса на улице и +5 в воде, окунуться пришли сотни смолян и гостей области. И хоть медики советуют готовиться к таким водным процедурам заранее и даже рассказывают, какие правила нужно при этом соблюдать, многие окунались впервые», – добавили в пресс-службе МЧС.

Крещенские купания будут продолжаться и сегодня, 19 января.

Читай также:

В Смоленске спасли упавшую в коллектор собаку. Животное достали на поверхность и передали хозяевам, в данный момент его жизни ничего не угрожает.