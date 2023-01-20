Смолянам угрожает открытый люк в центре города. Фото: «Автоподмога_67» в соцсетях.

Местные жители поделились фотографиями открытого люка на улице Большая Советская. Смоляне предупреждают, что невнимательные автомобилисты могут попасть в «ловушку» и лишиться колеса. В настоящее время возле люка поставили деревянное ограждение.

Отметим, что это уже не первое сообщение об открытых колодцах в областном центре. Ранее спасатели достали упавшую в открытый коллектор собаку. Инцидент произошёл в Ленинском районе.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске проспект Строителей ушёл под воду. Из-за дождей и резкого потепления на улице затопило проезжую часть.