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НовостиОбщество20 января 2023 7:38

Смолянам угрожает открытый люк в центре города

Это уже не первый случай, о котором рассказывают местные жители
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Смолянам угрожает открытый люк в центре города. Фото: «Автоподмога_67» в соцсетях.

Смолянам угрожает открытый люк в центре города. Фото: «Автоподмога_67» в соцсетях.

Местные жители поделились фотографиями открытого люка на улице Большая Советская. Смоляне предупреждают, что невнимательные автомобилисты могут попасть в «ловушку» и лишиться колеса. В настоящее время возле люка поставили деревянное ограждение.

Отметим, что это уже не первое сообщение об открытых колодцах в областном центре. Ранее спасатели достали упавшую в открытый коллектор собаку. Инцидент произошёл в Ленинском районе.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске проспект Строителей ушёл под воду. Из-за дождей и резкого потепления на улице затопило проезжую часть.