Сервис по поиску пропавших животных заработал в Смоленске. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Смоленске начал работу сервис по поиску пропавших животных. Он называется «Хвост удачи» и способен автоматически находить среди сотен тысяч объявлений нужного питомца.

Как рассказали в региональной Госветслужбе, механика работы сайта строится на распознавании и совмещении изображения животного на фотографиях из объявлений о потерянных и найденных питомцах.

Для поиска пропавшего животного пользователю надо разместить на сайте helppet.ru объявление с фотографией питомца, указать дату и место его пропажи. Далее искусственный интеллект автоматически просматривает базу объявлений, и, если изображение пропавшего животного совпадет с изображением найденного, система уведомит пользователя об этом.

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