В Смоленске масштабная коммунальная авария оставила 5 улиц без горячей воды. Фото: ПАО «Квадра» в соцсетях.

На участке теплосети по улице Попова произошла утечка, которая оставила 5 улиц областного центра без горячей воды.

Водоснабжения нет по следующим адресам:.

ул. Шевченко, 54а, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76, 78, 80, 82, 84/2;

ул. Ломоносова, 1/74, 2/72, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а,10в, 11, 11а, 12, 14, 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 16, 16а, 16б, 17, 17а, 17б, 19, 19а, 21, 21а, 21б, 23, 23а, 25;

ул. Румянцева, 1, 1а, 2/54, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17а, 17б;

ул. Попова, 4, 4а, 6, 8, 10, 10а, 11, 13а, 14, 14а, 14в, 16, 18, 18а, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 24, 26, 28;

Трамвайный проезд, 2, 11.

Как сообщили в ПАО «Квадра», на месте задействовано 15 работников и 11 единиц спецтехники.

– Приносим извинения за неудобства и прикладываем все усилия, чтобы завершить ремонт как можно скорее, – добавили в пресс-службе организации.

Ранее «КП» писала, что СК и прокуратура начали проверку информации об отсутствии отопления в смоленской школе. О проблеме сообщили родители учеников в соцсетях.