В Смоленске создано региональное отделение Всероссийской общественной организации

Фото: администрация Смоленской области.

В эту важную работу включился Комитет семей воинов Отечества, который начал свою деятельность в нашем регионе. Инициативу создания этой Всероссийской общественной организации поддержал президент Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих — участников СВО в ноябре 2022 года.

Многоплановая работа

На прошлой неделе установочное совещание с региональным активом Комитета семей воинов Отечества провёл губернатор Алексей Островский.

«Ключевая задача Комитета — поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, членов их семей, а также семей погибших в ходе выполнения задач СВО. Также в числе направлений работы — профессиональная переподготовка, трудоустройство, реабилитация наших земляков, участвовавших в СВО, консультационное сопровождение членов их семей, организация и координация сбора гуманитарной помощи для мобилизованных граждан и добровольцев», — рассказал о новой структуре Алексей Островский.

Это наш долг!

Региональный Комитет возглавит Ольга Малай, вдова командира отделения взвода глубинной разведки Евгения Малая, геройски погибшего в ходе спецоперации на территории Украины.

«Обсудили основные направления работы Комитета, возникающие оргвопросы, механизмы оказания поддержки со стороны профильных органов власти данной общественной организации в подготовке проектов для получения региональных и федеральных грантов и субсидий на реализацию социально значимых мероприятий», — поделился итогами совещания Алексей Островский.

По его словам, со стороны администрации региона Комитету гарантирована поддержка в решении различных вопросов.

«С учётом важности и значимости задач, которые стоят перед Комитетом, будем работать в тесном контакте, оказывая ему всемерную помощь и содействие. Это наш долг и приоритетная обязанность», — подчеркнул губернатор.