Мокрый снег и гололёд ожидаются в Смоленской области 26 января.
Фото: Олег УКЛАДОВ
26 января в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Утром местами, днём на большей части территории слабые осадки, в виде снега, мокрого снега. На дорогах остаётся гололёд, а на отдельных участках дорог гололедица.
Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.
В Смоленске: -2°C…0°C.
Атмосферное давление 752 мм рт. столба, будет падать.
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