Мокрый снег и гололёд ожидаются в Смоленской области 26 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

26 января в Смоленской области будет облачно с прояснениями. Утром местами, днём на большей части территории слабые осадки, в виде снега, мокрого снега. На дорогах остаётся гололёд, а на отдельных участках дорог гололедица.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 752 мм рт. столба, будет падать.

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