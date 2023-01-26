Смоленскэнерго развивает производство по изготовлению металлоконструкций

Фото: ПАО «Россети».

Филиал ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» наращивает темпы изготовления металлоконструкций для нужд своей ремонтной программы. План изготовления продукции формируется на год. Работники цеха по изготовлению металлоконструкций за 2022 год произвели 3278 металлоизделий, что обеспечило 100% плановой потребности филиала. С использованием существующего парка станочного оборудования, приборов и инструментов сотрудники цеха производят траверсы, хомуты, кронштейны, накладки и оголовки, крепления подкосов, валы привода линейного разъединителя. Благодаря этому экономится время на прохождение торгово–закупочных процедур, сокращаются сроки выполнения ремонтных работ.

Цех работает с 2021 года. Он был создан на базе Вяземского района электрических сетей филиала.

«Цех по изготовлению металлоконструкций обеспечивает всю плановую потребность филиала в металлоконструкциях, а также покрывает срочную потребность ряда позиций для ремонта в период аварийно–восстановительных работ, – рассказал заместитель генерального директора – директор филиала Андрей Сорокин. – Производство металлоконструкций позволяет нам снижать затраты на реализацию ремонтной программы, а в случае аварийных ситуаций быстро обеспечить бригады необходимым сопутствующим материалом при возможности его изготовления в цехе».