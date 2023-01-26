Бастрыкин взял на контроль расследование по инциденту со скорой помощью в Вязьме. Фото: Олег ЗОЛОТО

СКР возбудил уголовное дело по факту трагедии в Вязьме, расследование которого взял на личный контроль председатель ведомства Александр Бастрыкин. Также следком запросил в УМВД материалы дела о причинении травм водителю «скорой».

Инцидент произошёл в Вязьме 14 января. По словам родственницы погибшего мужчины, на вызов долгое время не приезжали медики. Женщина утверждает, что они ехали без проблесковых маячков и сделали остановку на заправке.

По информации профильного департамента, полученной в ходе служебной проверки, вызвавшие скорую помощь смоляне не указали, что жизни мужчины что-то угрожает. Кроме того, на протяжении всего пути «скорую» преследовал автомобиль, а по приезду на место вызова на водителя набросился родственник пациента. Бригада решила, что выходить из машины опасно, поэтом помощь пациенту не была оказана. В итоге он скончался от отека головного мозга.

По факту нападения на водителя «скорой» в региональном УМВД возбудили уголовное дело. Помимо этого, СУ СКР по Смоленской области возбуждено еще одно уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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