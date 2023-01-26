Более 10 000 «умных счётчиков»установят в домах жителей Смоленской области в 2023 году. Фото: портал «Объясняем.рф».

В 2023 году домах жителей региона планируется установить более 10 000 интеллектуальных приборов учета. Как отмечают на портале «Объясняем.рф», доплачивать за установку «умных счётчиков» не нужно – работы проходят в рамках федерального закона.

Приборы используются для ежемесячного расчета электропотребления как по отдельной квартире, так и по всему дому. Данные автоматически передаются на сервер.

Такой подход позволяет оптимизировать потребление электроэнергии в местах общего пользования и повышает надежность электроснабжения дома.

В прошлом году «умные счетчики» установили в 83 многоквартирных домах Смоленска, Вязьмы, Ельни, Сафонова, Десногорска, Рославля, Ярцева, поселков Озерный и Пржевальское.

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