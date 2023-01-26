Движение по Фроловскому мосту в Вязьме может быть открыто летом. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В ходе рабочей поездки в Вяземский район губернатор Алексей Островский вновь внепланово, без предварительного информирования руководства муниципалитета, проинспектировал темпы строительства Фроловского моста через реку Вязьма. Как сообщил глава региона на своей странице в соцсетях, движение по мосту может быть открыто уже этим летом.

В соответствии с контрактом мост должны сдать в эксплуатацию до конца октября. Все мероприятия идут в графике, в увеличении численности работающих на объекте необходимости нет - она варьируется в зависимости от фаз и темпов строительства. Если не возникнет никакого форс-мажора, движение по мосту может быть открыто уже этим летом.

– Высказал свою позицию на этот счет - если это произойдет без ущерба для качества и без нарушения технологического процесса строительства, могу такое опережение графика только приветствовать. В первую очередь, с учетом того, что вязьмичи очень ждут открытия этого моста, испытывая серьезные неудобства из-за затянувшихся сроков ввода по вине прежнего подрядчика, – написал Алексей Островский.

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