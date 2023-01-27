В Смоленске задержали исполняющего обязанности ректора сельхозакадемии Сергея Терентьева. Фото: пресс-служба СУ СКР по Смоленской области.

Сотрудниками регионального УМВД и УФСБ в отношении временно исполняющего обязанности ректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии и других должностных лиц учебного заведения возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

Предварительно установлено, что в 2020-2022 гг. подозреваемый, занимая должности проректора по научной работе и производству, заведующего кафедрой технологии переработки сельскохозяйственной продукции и временно исполняющего обязанности ректора ВУЗа, лично получил от девушки более 130 тысяч рублей. Взамен мужчина обеспечил свое содействие студентке в поступлении в магистратуру на бюджетное отделение, а в дальнейшем – успешное обучение без фактической сдачи зачетов и экзаменов и получение диплома магистра с отличием.

При силовой поддержке спецподразделения «ГРОМ» УМВД России по области 42-летний мужчина задержан. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование продолжается.

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