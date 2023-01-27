Снегопад ожидается в Смоленской области 27 января. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 27 января, в Смоленской области будет облачно. Утром выпадет снег, местами сильный, днём осадки продолжатся. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет дуть переменчивый то юго-западный, то западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха по области: -5°C…0°C.

В Смоленске: -4°C….-1°C.

Атмосферное давление 746 мм рт. столба, будет падать.

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