В Смоленске пьяная женщина громила пункт выдачи Wildberries и напала на сотрудника. Фото: «Плохие новости» в соцсетях.

Инцидент произошёл 24 января в пункте выдачи Wildberries на улице Бакунина в Смоленске. Находящаяся в нетрезвом состоянии женщина пыталась получить товар, но не знала данные по заказу.

В итоге смолянка начала крушить все вокруг и бросаться на менеджера. Запись с видеокамер опубликовали в паблике «Плохие новости». Через некоторое время сотрудник пункта выдачи все же сумел выставить клиентку за дверь.

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