В Сафонове виновник смертельного ДТП предстанет перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура направила в суд уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего за собой смерть человека.

Трагедия произошла около 9 утра 15 октября на улице Советская в Сафонове. 74-летний водитель «Киа» выполнял маневр на перекрёстке и сбил 77-летнюю женщину и 85-летнего мужчину.

В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался в районной больнице.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Сафоновский районный суд для рассмотрения по существу.

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