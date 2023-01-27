Средняя сумма вкладов, открываемых в офисе и онлайн, сравнялась. Фото: Даниил ОПАРИН

В конце 2022 года розничные клиенты ВТБ открыли онлайн 81% депозитов и накопительных счетов. При этом в декабре на дистанционные каналы пришлось две трети новых сбережений физлиц против 33% в январе. Средний чек по офлайн и онлайн-продуктам сравнялся и составил 750 тыс. рублей.

«В прошлом году мы зафиксировали перелом в сберегательном поведении розничных клиентов. Если раньше онлайн размещались сравнительно небольшие суммы, а крупные вклады и накопительные счета открывались наличными в отделениях банка, то к концу года офлайн и онлайн-депозиты сравнялись по среднему чеку», - комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ (ПАО).

В целом в 2022 году клиенты банка, несмотря на санкции, стали активнее прибегать к дистанционным каналам. Доля пользователей приложения превысила 76%, а их число выросло на 1,3 млн человек – до 12,7 млн. На конец года онлайн оформлялось почти половина розничных продуктов банка — в 1,5 раза больше, чем год назад. Активнее всего дистанционные каналы используются для размещения сбережений, на втором месте – потребительские кредиты.