Школьники Смоленска смогут бесплатно изучить современные языки программирования. Фото: пресс-служба администрации города.

Осенью 2022 года на Госуслугах стартовал проект «Код будущего» для учащихся 8-11 классов. Как отмечают в пресс-службе городской администрации, он быстро набрал популярность: за это время записались и начали изучать языки программирования уже 130 тысяч детей.

Чтобы пройти двухлетние курсы по современным языкам (Python, С#, Java, РНР, С++ и другим), нужно успешно справиться с вступительным испытанием, а также самостоятельно изучить первый блок.

Занятия проходят в онлайн формате, а также доступны на площадках Смоленского филиала Финуниверситета и Смоленской областной технологической академии («IT-Куб»). Выбрать форму обучения и курс нужного уровня подготовки можно по ссылке.

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