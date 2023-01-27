Работники столичной магистрали рассказали юным смолянам о правилах безопасного поведения на железной дороге

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Около 40 воспитанников детского сада № 86 «Сударушка» г. Смоленска приняли участие в профилактическом мероприятии, которое провели для них железнодорожники.

Сотрудники МЖД в игровой форме рассказали дошкольникам об основах безопасного поведения на железной дороге, показали детям познавательные тематические мультфильмы, познакомили с железнодорожными профессиями. А затем ответили на вопросы, которые ребята активно задавали.

В завершение встречи всем участникам раздали красочные тематические плакаты и буклеты.

Московская железная дорога призывает родителей и педагогов постоянно проводить с детьми разъяснительные беседы о правилах безопасного нахождения на объектах железнодорожной инфраструктуры.