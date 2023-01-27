В Смоленске задержали ещё одного проректора сельхозакадемии. Фото: Олег ЗОЛОТО

В региональном СУ СКР по результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками региональных УМВД и УФСБ, возбудили уголовное дело в отношении проректора Смоленской государственной сельскохозяйственной академии по подозрению в получении взятки в крупном размере, а в отношении её супруга – по подозрению в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в период с сентября 2020 года по январь 2023 года подозреваемая, занимая должности завкафедрой бухгалтерского учета, анализа и финансов, а также проректора по цифровизации и международной деятельности СГСХА, через посредника – своего супруга – получила от молодого человека взятку в сумме свыше 170 тысяч рублей.

За это сотрудница академии обеспечила содействие студенту в поступлении в на очную форму обучения на бюджет, успешном обучении без фактического посещения занятий, сдачи зачётов и экзаменов и получении диплома о высшем образовании.

26 января подозреваемых задержали. о месту жительства и работы фигурантов дела провели обыски. В настоящее время решается вопрос о заключении задержанных под стражу.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Смоленской области, расследование уголовных дел продолжается, устанавливаются все обстоятельств совершенного преступления, а также иных эпизодов преступной деятельности фигурантов дела.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске задержали исполняющего обязанности ректора сельхозакадемии Сергея Терентьева. Он подозревается в получении крупной взятки за помощь студентке в поступлении.