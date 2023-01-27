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НовостиОбщество27 января 2023 14:05

В Гедеоновке могут реконструировать здание психиатрической больницы

Об этом сообщил губернатор Алексей Островский
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
В Гедеоновке могут реконструировать здание психиатрической больницы. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

В Гедеоновке могут реконструировать здание психиатрической больницы. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

На площадке Минздрава России в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с Министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. В ходе встречи губернатор сообщил о планах по возможной реконструкции здания психиатрической больницы в поселке Гедеоновка.

Кроме того, на своей странице в соцсети глава региона рассказал, что речь также шла о перспективах развития психиатрической службы в Смоленской области.

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