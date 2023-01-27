46-летний мужчина пропал в Дорогобужском районе. Фото: ПСО «Сальвар».

Сегодня, 27 января, добровольцы ПСО «Сальвар» сообщили о поисках пропавшего в деревне Хатычка 46-летнего Сергея Минченкова. Его местонахождение неизвестно с 25 января.

Мужчина ростом 177 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с сединой, глаза серо-голубые. Особые приметы: на правой руке между большим и указательным пальцами выбита буква «С», между средним и безымянным пальцами выбито имя «Ира».

Последний раз был одет в чёрную куртку из блестящей экокожи с меховым воротником, темные брюки и ботинки.

Тех, у кого есть любая информация о местонахождении мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33, 8-900-220-68-98.

Читай также:

В Сафонове виновник смертельного ДТП предстанет перед судом. Под колёса попали два пенсионера.