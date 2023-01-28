Неисправность камина стала причиной пожара в Красном Бору в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Камин стал причиной ночного пожара в дачном доме на улице Подлесной в Смоленске. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области, в начале первого ночи местные жители почувствовали запах горящего пластика и обнаружили огонь на мансардном этаже. В это же время пришли соседи, увидевшие горящую крышу дома. Водой они пытались сбить огонь с мансарды, но стихия с огромной скоростью охватывала всё большие площади и смоляне вызвали пожарных.

Прибывшие на место спасатели потушили одноэтажный дом с пристроенным деревянным мансардным этажом. На ликвидацию возгорания потребовалось несколько часов.

В результате случившегося кровля и мансардный этаж уничтожены, первый этаж выгорел по всей площади. Пострадавших в пожаре нет.

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