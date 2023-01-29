В Смоленске на фасадах зданий меняют подсветку. Фото: пресс-служба администрации города.

В Смоленске приступили к обновлению подсветки на фасадах зданий. В пресс-службе администрации города отмечают, что светильники заменят там, где старая подсветка уже пришла в негодность за давностью лет.

На фасадах появятся светильники с той же мощностью, что и старые. Лампочки меньших размеров позволят управляющим компаниям проводить плановые работы без опасения их случайно повредить.

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