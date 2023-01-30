Рабочая неделя смолян начнётся со снегопада и порывистого ветра. Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 30 января, в Смоленской области будет облачно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днем ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Местами слабый гололед, на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер подует юго-западный, 6-11 м/с, днем местами порывы, 12-17 м/с.

Температура воздуха по области: -4°C…+1°C.

В Смоленске: -2°C…0°C.

Атмосферное давление 745 мм рт. столба, будет падать.

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