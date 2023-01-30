Бастрыкин взял на контроль дело о лишении природоохранного статуса музея-усадьбы «Хмелита» под Смоленском. Фото: официальная страница музея-усадьбы «Хмелита» в соцсети.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по региону Анатолию Уханову представить доклад об установленных обстоятельствах, связанных с возможными нарушениями режима особо охраняемой природной территории в Смоленской области.

Речь идёт об историко-культурном и природном музее – заповеднике А.С. Грибоедова «Хмелита». По словам местных жителей, он может лишиться статуса особо охраняемой природной территории. Смоляне обеспокоены тем, что на территории музея, созданного в целях сохранения памятников истории и культуры, уникального природного ландшафта и памятных мест великого русского писателя А.С. Грибоедова, будут функционировать охотничьи хозяйства и развлекательные заведения для туристов.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Смоленской области, в настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка.

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