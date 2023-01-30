В Смоленске впервые применили метод тромбаспирации для спасения пожилого пациента с инсультом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Врачи смоленского «Красного креста» впервые применили метод тромбаспирации для спасения пожилого пациента с инсультом. Как рассказали в профильном департаменте, в больницу попал 75-летний мужчина с острым нарушением мозгового кровообращения. К моменту поступления он находился в «терапевтическом окне», и у врачей были все шансы минимизировать последствия, которые наносит инсульт.

У мужчины взяли все анализы, провели необходимое компьютерное обследование и коллегиально решили экстренно оперировать.

Операция прошла успешно, после хирургического вмешательства пациента в стабильном состоянии доставили в палату интенсивной терапии неврологического отделения. По информации регионального депздрава, настоящее время мужчина идёт на поправку.

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