В Смоленске впервые применили метод тромбаспирации для спасения пожилого пациента с инсультом.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Врачи смоленского «Красного креста» впервые применили метод тромбаспирации для спасения пожилого пациента с инсультом. Как рассказали в профильном департаменте, в больницу попал 75-летний мужчина с острым нарушением мозгового кровообращения. К моменту поступления он находился в «терапевтическом окне», и у врачей были все шансы минимизировать последствия, которые наносит инсульт.
У мужчины взяли все анализы, провели необходимое компьютерное обследование и коллегиально решили экстренно оперировать.
Операция прошла успешно, после хирургического вмешательства пациента в стабильном состоянии доставили в палату интенсивной терапии неврологического отделения. По информации регионального депздрава, настоящее время мужчина идёт на поправку.
Читай также:
В Гедеоновке могут реконструировать здание психиатрической больницы. Об этом сообщил губернатор Алексей Островский.