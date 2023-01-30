В Смоленске 20-летний мужчина пострадал в ДТП с двумя легковушками. Фото: «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Около 13:30 в воскресенье, 29 января, возле дома 41 по улице Дзержинского произошла авария с двумя легковушками.

По информации пресс-службы регионального УМВД, 19-летний водитель «Рено» выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Киа», за рулём которого находился 49-летний мужчина.

В результате аварии 20-летний пассажир «Рено» был госпитализирован в больницу с травмами.

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