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НовостиОбщество30 января 2023 5:44

В Смоленске впервые пройдет бесплатный семинар по женскому здоровью

Обучающая беседа «Жизнь того стоит» пройдет на базе Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера
Источник:kp.ru
Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Фото: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Встреча посвящена профилактике рака женских репродуктивных органов, сообщают в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Мероприятие пройдет в конференц-зале Смоленского областного врачебно-физкультурного диспансера в эту среду, 1 февраля. Спикеры – волонтеры-медики и врач-акушер-гинеколог Центра охраны репродуктивного здоровья подростков, специалист в области демографии Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анастасия Сухорукова - расскажут о распространенности, факторах риска, а также о профилактике онкозаболеваний женской репродуктивной сферы.

Все желающие смогут потренироваться на медицинских тренажерах. Вход свободный!

Начало семинара в 13.00.

Ранее "КП" писала, что в столице региона впервые применили метод тромбаспирации для спасения пожилого пациента с инсультом. 75-летний смолянин поступил в «Красный крест» с острым нарушением мозгового кровообращения.