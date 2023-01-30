Новые дорожные знаки появятся на дорогах Смоленской области. Фото: Андрей МИНАЕВ

В ближайшее время на дорогах Смоленской области появятся новые дорожные знаки. Как сообщают на портале «Объясняем.рф.», один из них обозначает зарядку для электромобилей, второй – информирует о запрете движения автобусов (кроме общественного и школьного транспорта).

Также среди нововведений – новый облик у знаков платной парковки и парковки для инвалидов. Зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми.

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