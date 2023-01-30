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НовостиОбщество30 января 2023 6:28

Новые дорожные знаки появятся на дорогах Смоленской области

Об этом сообщает портал «Объясняем.рф»
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Новые дорожные знаки появятся на дорогах Смоленской области.

Новые дорожные знаки появятся на дорогах Смоленской области.

Фото: Андрей МИНАЕВ

В ближайшее время на дорогах Смоленской области появятся новые дорожные знаки. Как сообщают на портале «Объясняем.рф.», один из них обозначает зарядку для электромобилей, второй – информирует о запрете движения автобусов (кроме общественного и школьного транспорта).

Также среди нововведений – новый облик у знаков платной парковки и парковки для инвалидов. Зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми.

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