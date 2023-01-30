Смоленская область присоединилась к Неделе профилактики онкологических заболеваний. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Смоленской области стартовала неделя профилактики онкологических заболеваний. Как сообщили в профильном департаменте, в 2022 году злокачественные новообразования впервые были выявлены у 3943 смолян.

Онкологические заболевания во всем мире являются одной из главных причин смертности – по данным Международного агентства изучения рака, ежедневно в мире от них умирает свыше 27 тысяч человек. В России каждый год злокачественные новообразования диагностируют более чем у 600 тысяч человек, при этом погибает более 300 тысяч человек.

– В 2021-2022 году наиболее часто диагностировались онкологические заболевания кожи, кроме меланомы, рак молочной железы, дыхательной системы, кишечника и желудка. Ведущая патология среди женского населения – рак молочной железы, мужского – опухоли трахеи, бронхов, легких, – сообщают в региональном депздраве.

В группе риска – возрастная группа 65-69 года. Врачи-онкологи отмечают почти двукратный рост показателя активного выявления злокачественных новообразований за последние 10 лет. Важное значение для сохранения жизни и здоровья имеют профилактика и раннее выявление рака.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске впервые применили метод тромбаспирации для спасения пожилого пациента с инсультом. 75-летний смолянин поступил в «Красный крест» с острым нарушением мозгового кровообращения.