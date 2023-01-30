Шесть улиц Смоленска останутся без холодной воды 31 января

Шесть улиц Смоленска останутся без холодной воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии 31 января на шести улицах Смоленска будет отключено холодное водоснабжение.

По информации СМУП «Горводоканал», с 9:30 до окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам: 1-й Пригородный пер., 2-й Пригородный пер., ул. Пригородная 1,1а,2,4, от д.18 до д.38, от д.23 до д.37, ул. Майская, ул. Ново-Майская, Н.Киевский пер. 8.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до завершения промывки водопроводных сетей.

Ранее «КП» писала, что в Заднепровском районе Смоленска отключат светофоры. Об этом сообщает филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.