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НовостиОбщество30 января 2023 8:04

Шесть улиц Смоленска останутся без холодной воды 31 января

На водопроводной линии пройдут ремонтные работы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Шесть улиц Смоленска останутся без холодной воды.

Шесть улиц Смоленска останутся без холодной воды.

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В связи с ремонтными работами на городской водопроводной линии 31 января на шести улицах Смоленска будет отключено холодное водоснабжение.

По информации СМУП «Горводоканал», с 9:30 до окончания работ холодной воды не будет по следующим адресам: 1-й Пригородный пер., 2-й Пригородный пер., ул. Пригородная 1,1а,2,4, от д.18 до д.38, от д.23 до д.37, ул. Майская, ул. Ново-Майская, Н.Киевский пер. 8.

Подвоз воды будет организован. Телефоны АДС: 8(4812)38-18-50, 70-50-61. По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды до завершения промывки водопроводных сетей.

Ранее «КП» писала, что в Заднепровском районе Смоленска отключат светофоры. Об этом сообщает филиал СОГБУ «Смоленскавтодор» – СМЭУ.